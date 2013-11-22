'Beyaz Yakalı' serisinin 3. kitabı raflardaki yerini aldı

İlham Süheyl Aygül'ün, 'beyaz yakalı'ların hayatlarına dair yazdığı kitapların üçüncüsü olan "Beyaz Yakalının Keyif Defteri", raflardaki yerini aldı.

Seriye "Beyaz Yakalının Akıl Defteri" ile başlayan ve ikinci kitabı "Beyaz Yakalının Seyir Defteri", finans sektörü tarafından, '2012'in en çok okunan kitabı' seçilen Aygül, üçlemenin son kitabında, "Beyaz Yakalı olmak; beş gününüzü verip aldığınız parayla iki gününüzü istediğiniz gibi değerlendirmenizdir" diyor ve soruyor: "Beyaz yakalı, hızla akıp giden hayatın ritmini ne zaman yavaşlatacaktır ve yakalamayı başaracaktır. Ve en önemlisi, beyaz yakalı, hayatına ne zaman sahip çıkacaktır?"

T24 yazarı da olan İlham Süheyl Aygül'ün, kitabın arka kapağı için kaleme aldığı yazı şöyle:

"Çoğu beyaz yakalı hayatı kendi çapında film gibi yaşıyor ama başrolde değil boş roldeler. Parçaları kaybolmuş "yapboz" misali, kimisi ruhunu, kimisi beynini birçoğu da kalbini arıyor. Üzerlerine her gün yağan küçük keyiflerden yaratacakları büyük mutluluklar varken, sürekli talep eden zihinleri ve bitmeyen hedefleri yüzünden yaşama gözlerini kapamaya devam ediyorlar.

Yaşamın şiirselliğini, doğanın şarkısını, içinde sevdiklerinizin yer alan kareleri çoğaltmazlarsa hedefleri vurduklarında ve bekledikleri başarı geldiğinde onları bomboş ellerle ve kalplerle karşılamak zorunda kalacaklar.

Sanal başarılar, kurumlardan ayrıldığınızda sizlerle beraber buharlaşır. Geriye dönüp baktığınızda çok para kazanmış olmanın da, başarının, unvanın ve şöhretin de nihai tahlilde anlamı yoktur. Hayatın trajedisi ölüm değildir, yaşarken ölmesine izin verdiğimiz şeylerdir. Başarı güzeldir ama oyunun asıl amacı anlamdır. Hayatta kalmak değil, hayatın sizde kalmasıdır önemli olan! Kalbinizle yaptığınız her şey bir gün size geri dönecektir!

Kendiniz olun! Çünkü hayat başkası olmak için çok kısa!"