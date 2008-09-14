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Yaşam

Beyaz Yaka'da 80 kişi savcılıkta

Siirt'te ilaç yolsuzluğu yapılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla gözaltına alınanlardan 80 kişi daha savcılığa sevk edildi.

14 Eylül 2008 03:00

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ilaç yolsuzluğu yapılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla 'Beyaz yaka' adı verilen operasyonda gözaltına alınanlardan 80 kişi daha savcılığa sevk edildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Kurtalan Devlet Hastanesi olmak üzere sağlık ocakları, özel hastaneler ve eczanelerde ilaç yolsuzluğu, reçete yönlendirilmesi, sahte ilaç yazımı, resmi evrak üzerinde sahtecilik yapılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla önceki gün `Beyaz yaka' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 43 kişi polisteki ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 80 kişi savcılığa sevk edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Batman'da oldukları belirlenen bazı kişilerin ise arandıkları belirtildi.

Savcılığa sevk edilen 80 kişi ile birlikte sağlık karneleri, ilaç kupürleri, kupürleri kesilmiş ilaçlar, 90 doktor kaşesi, evrak ve resmi belgelerin ele geçirildiği bildirildi. Sanıklara ait 20 adet bilgisayara da incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi.

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