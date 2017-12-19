'Beyaz' ve 'Uyanık' hayata tutundu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da av tüfeğiyle vurulan \'Beyaz\' ve \'Uyanık\' adlı iki sokak köpeği, belediye veterinerlerinin yoğun çabasının ardından hayata tutunarak, vücutlarındaki onlarca saçmaya karşın ayağa kalktı.

Bodrum\'a bağlı Bitez Mahallesi\'nde 6 gün önce \'Beyaz\' isimli dişi sokak köpeği boynundan ve göğsünden vuruldu. Mumcular Mahallesi\'nde ise çevre sakinlerinin \'Uyanık\' ismiyle çağırdığı sokak köpeği dün kalçasından av tüfeği ile vurularak ağır yaralandı. Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyelerinin yardımı ile Bodrum Belediyesi Geçici Bakım Evi\'nde tedaviye alınan köpeklere, veterinerler Ayşe Canbakan ile Esra Cankuşöz müdahale etti. Saçmaların önemli bir bölümü köpeklerin vücutlarından çıkarıldı. Yoğun tedavi süreci geçiren, uyutulan ve ilaç tedavisi uygulanan her iki köpek, bugün öğle saatlerinde ayağa kalkmayı başardı.

\'KÖPEKLERDEN BİRİNİN SAKAT KALMA RİSKİ VAR\'

Köpeklerden birinin sakat kalma riski olduğunu belirten veteriner Canbakan, \"Bize yarı baygın vaziyette geldiler. Çünkü vücutlarında onlarca saçma vardı ve hayati tehlikeleri mevcuttu. Uyguladığımız tedaviye olumlu yanıt verdiler ve ayağa kalkmayı başardılar. Ancak Mumcular\'dan gelen kalça ve hayalarında saçma bulunan köpeğimizin sakat kalma riski var. Bu nedenle 4-5 aylık bir tedavi süresi geçirecek, diğer köpeğimizin ise durumu daha iyi. Kısa zamanda normal hayata, yine yaşadığı sokaklara dönmesini sağlayacağız\" dedi.

\'AKLA HAYALE GELMEYECEK ŞİDDET UYGULUYORLAR\'

Veteriner Cankuşöz ise iki köpeğin de güçlükle hayata döndürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

\"Artık lütfen köpekleri, sokak hayvanlarını zehirlemeyelim, ateş etmeyelim. Bu vahşete bir son verelim. Biz veterinerler yaşatmak için mücadele ederken, bazıları sevgiden başka bir şey bilmeyen bu hayvanlara ne yazık ki akla hayale gelmeyecek şiddet uygulayabiliyor. Bu iki köpeğimizi de güçlükle hayata döndürebildik, yaşadıkları psikolojik travmayı ise uzun süre üzerlerinden atamayabilirler.\"

Her iki köpeğin tüfekle vurulması olayıyla ilgili savcılık ve polis soruşturma başlattı.



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