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Beyaz TV yorumcularının filmi ‘Adam Mısın’ gişede yere çakıldı

Bu saatten sonra filmin yüz bin barajını geçmesi başarı olarak görülüyor

22 Kasım 2016 23:05

Başrollerini Beyaz TV programı yorumcuları Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener’in paylaştığı “Adam Mısın” filmi ilk üç günlük seyirci rakamıyla hayal kırıklığı yarattı.

DUVAR'da yer alan habere göre, Sinan Engin'in "Büyük konuşuyorum. Gişede Düğün Dernek'i geçebiliriz" dediği 'Adam Mısın' filmi ilk üç günde sadece 34 bin seyirciye ulaşabildi. Düğün Dernek 2 Sünnet, 7 milyon kişi tarafından izlenmişti.

 

Başrol oyuncularının iddialı konuştuğu, Sinan Engin’in ” Büyük konuşuyorum. Gülmeyene parasını iade edeceğim. Gişede Düğün Dernek’i geçebiliriz” dediği iddialı yapımı Box Office Türkiye verilerine göre ilk üç gün sadece 34.326 kişi izledi. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’nin üstlendiği filmin toplam hasılatı ise 427 bin 364 lira.

Bu saatten sonra filmin yüz bin barajını geçmesi başarı olarak görülüyor.

 

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