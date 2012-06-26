Beyaz TV, Tatlıses'ten 273 bin TL'yi iade etmesini istedi

Beyaz TV, Tatlıses’e vurulmadan 5 gün önce 5 bölüm karşılığı ödeme yapıldığını, ünlü türkücünün daha sonra sözleşmeyi haksız olarak feshettiğini belirterek fazladan ödenen parayı geri istedi.

Vatan gazetesinin haberine göre, İbo Show’un, İbrahim Tatlıses vurulmadan önce yayınlandığı Beyaz TV, ünlü türkücüye alacak davası açtı. Kanalın avukatı Zeynep Arısan Dişçi tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Tatlıses ile her program için 75 bin TL+KDV ödenmek üzere 13 bölüm üzerinden anlaşma yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: “Program başlamadan önce Tatlıses’e 5 bölüm bedeli peşin olarak ödendi. 9 Mart 2011’de (Tatlıses’in vurulmasından 5 gün önce) yine 5 programın bedeli olarak toplam 375 bin TL ödeme yapıldı. Ancak davalı daha sonra sözleşmeyi haksız olarak feshetti. Haksız fesih nedeniyle yapılamayan programların bedeli olan toplam 273 bin TL’nin şirkete geri ödenmesi gerekmektedir.”

Avukat Dişçi, Tatlıses’ten “şimdilik” kaydıyla 10 bin TL maddi tazminat , 10 bin TL de “mahrum kalınan reklam geliri ” olmak üzere, toplam 20 bin TL talep etti. Tatlıses ise avukatları aracılığıyla yolladığı yanıt dilekçesinde, vurulması nedeniyle tarafların kendi rızalarıyla dava konusu sözleşmeyi fiilen sona erdirdiğini öne sürdü. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada tarafafları yasa gereği “sulh” olmaya çağıran mahkeme, her iki taraftan da olumsuz yanıt aldı. Tatlıses’in programı “İbo Show” saldırıdan önce Beyaz TV’de yayınlanıyordu. Genel Koordinatörlüğünü Osman Gökçek’in yaptığı kanal, davayı geri çekmeyi düşünmüyor.