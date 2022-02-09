Beyaz TV'de eşiyle sorun yaşadığını söyleyen izleyiciye 'tavsiye': İhlas suresi okutulmuş baklava yedireceksiniz

Seyirciye tavsiyede bulunan Özcan, "Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas Suresi'ni okuyacaksınız" ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Nur Viral'in "Ne alakası var baklava ile?" diye sorması üzerine Özcan şunları söyledi:

"İhlas suresi burada önemli, baklavadan daha ziyade... Baklavanın bir etkisi var, o enerjiyi oluşturacak, baklava İhlas Suresi ile de takıntıyı aşacak. Özlem Bey'e sorsak belki bunu kendisi bile bilmiyor, bilinçaltı... Zamanında böyle bir durum yaşamış, belki platonik aşk yaşamış... Bu bilinçaltına etki yaptığı için bir geri durum yaşatıyor."