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Beyaz TV'de eşiyle sorun yaşadığını söyleyen izleyiciye 'tavsiye': İhlas suresi okutulmuş baklava yedireceksiniz

Eşiyle sorun yaşayan izleyiciye tavsiye: 'İhlas Suresi okunmuş baklava yedirin'

09 Şubat 2022 15:24

Beyaz TV'de, bir programa bağlanarak eşiyle problem yaşadığını söyleyen kadına, eşine "İhlas suresi okutulmuş baklava yedirmesi" tavsiyesinde bulunuldu.
 
"Hayatta Her Şey Var" programında canlı yayına bağlanan bir seyirci, eşiyle ilgili problemler yaşadığını söyledi. Bunun üzerine 'enerji ve isim analisti' Önder Özcan, seyircinin eşinde "erken yaşta sarışın kadın takıntısı" oluştuğunu söyledi.
 
Seyirciye tavsiyede bulunan Özcan, "Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas Suresi'ni okuyacaksınız" ifadelerini kullandı.
 
Programın sunucusu Nur Viral'in "Ne alakası var baklava ile?" diye sorması üzerine Özcan şunları söyledi:
 
"İhlas suresi burada önemli, baklavadan daha ziyade... Baklavanın bir etkisi var, o enerjiyi oluşturacak, baklava İhlas Suresi ile de takıntıyı aşacak. Özlem Bey'e sorsak belki bunu kendisi bile bilmiyor, bilinçaltı... Zamanında böyle bir durum yaşamış, belki platonik aşk yaşamış... Bu bilinçaltına etki yaptığı için bir geri durum yaşatıyor."
 
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