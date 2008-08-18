Beyaz tenliye güneşin fazlası zarar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, açık, beyaz bir ten ile cildinde 50'nin üzerinde ben bulunanların güneşe fazla maruz kalmasının ölümcül olabileceğini bildirdi.



Çetinkale, yaptığı yazılı açıklamada, ozon tabakasının incelerek "ultraviyole B ışınlarının" yeryüzüne daha çok düşmesinin, dünyanın en ölümcül deri kanserini tırmanışa geçirdiğini belirterek, son yıllarda hızlı bir artış gösteren ve en yaygın kanserler arasında yedinci sıraya

yerleşen "malign melanoma"nın beyaz tenli yaklaşık her 65 kişiden birini tehdit ettiğini kaydetti.

"Açık, beyaz bir ten ve çok bene (50 ve üzeri) sahip olanların güneşe fazla maruz kalması ölümcül olabilir" uyarısında bulunan Çetinkala, benlerin hepsinde kanser riski olmadığının altını çizdi.



Çetinkale, özellikle sonradan ortaya çıkarak hızla büyüyen, doğumdan itibaren bulunan büyük benlerin kanser olma tehlikesinin daha çok olduğunu, ayrıca el ayası, ayak tabanı, genital bölgede bulunan veya devamlı tahriş olan, özellikle erkeklerde sakal tıraşı alanına yerleşen benlerin de kanserleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Ultraviyole ışınlarının yoğun olduğu bölgelerde, özellikle insanların dışarıda çok kalmasının bu kanseri yaygınlaştırdığını ifade eden Çetinkale, "Mavi göz, açık renk veya kızıl saç, beyaz ve soluk ten, güneşe karşı hassas ve kolayca güneş yanığı olan cilde veya vücudunda muhtelif sayıda çillere sahip olmak, benlerin çok sayıda olması, ergenlik döneminde fazla güneş ışını alımı, yüksek dozda UV B ışınına maruz kalmak, malign melanomanın önemli risk faktörleridir"bilgisini verdi.



Bendeki değişikliklere dikkat



Değişiklik gösteren benin, en önemli risk faktörü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, benin boyutunda, şeklinde, karakterinde ve renginde değişme, kanama veya kaşıntının başlamasının malign melanom hastalarının yüzde 80'inde bulunduğuna işaret etti.

Çetinkale, değişen bende (nevüste) görülebilecek belirtileri, "bende asimetri olması, dış kenarlarının girintili çıkıntılı şekil alması, renginin kısmen veya tamamen siyah, kahverengi, mavi, kırmızıya dönüşmesi veya etrafında beyaz renk değişiklikleri göstermesi, en uzun çapının 6 milimetreden daha fazla olması veya büyümesi, normal cilt seviyesinden kabarması veya yükselmesi, üzerinde yara açılması ve zaman zaman kanaması olarak" sıraladı.



Bu belirtileri fark eden kişilerin doktora başvurmasını tavsiye eden Çetinkale, şunları belirtti:

"Bir diğer önemli konu da vücudun arka bölümünde, saçlı deride veya sırtta yerleşim gösteren benlerdeki değişimlerin gözden kaçırılmasıdır. Doğal olarak kişi bunları göremediği için değişiklikleri de izleyemez. Böyle durumlarda yakınlarından yardım alarak bunları izlemek gerekir. Kişiden kişiye değişen potansiyel riskin daha ciddi olduğu durumlarda, gerekirse düzenli aralıklarla vücudun belli bölgelerinin genel resimleri çekilerek kayıt altına alınmalı ve değişiklikler öncekilerle mukayese edilerek izlenmelidir."



(AA)



