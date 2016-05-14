Beyaz Show'un dünkü programı neden iptal edildi?

Kanal D ekranlarında yirmi yıldır her cuma aynı saatte ekrana gelen ve ünlü komedyen Beyazıt Öztürk tarafından sunulan talk show programı Beyaz Show'un dün akşamki yayını Hakkâri Çukurca'da 8 askerin şehit edilmesi sonrası iptal edildi.

Programa Rafet El Roman, Yusuf Güney, Nilgün Belgün ve Şebnem Hassanisoughi konuk olarak davet edilmişti. Nilgün Belgün, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bu gece konuk Beyaz Show şehitlerimizden dolayı iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet acılı ailelerini başsağlığı diliyorum.” diyerek programın iptal edilme sebebini açıkladı.

Beyaz Show'un bir başka programı da, Ankara ve Diyarbakır'da yaşanan terör saldırıları nedeniyle 19 Şubat 2016'da iptal edilmişti.