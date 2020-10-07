Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten ters köşe!

Komedyen Beyazıt Öztürk ile oyuncu İbrahim Büyükak, bir dönem Reha Muhtar'ın sunduğu 'Pişti' programıyla bir araya geliyor. Beyaz Show'la ekranlara geri dönmesi beklenen Beyazıt Öztürk, 'Pişti' programında sosyal medya ve magazin gündemini konuklarıyla yorumlayacak.

Medya Radar'ın haberine göre; bu yıl MasterChef Türkiye programının reytinglerinin çok iyi gitmesi üzerine, Acun Ilıcalı'nın TV8'in fenomen yarışma programı O Ses Türkiye'yi şimdilik yapmayacağı öğrenildi. Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak ile, geçmişte de büyük ilgi gören Pişti programını yapacağı iddiası gündeme geldi. Öte yandan program için Hadise'nin de adının geçtiği kulislerde konuşuluyor.

Daha önce 2006 yılında Show TV'de yayınlanan Pişti programı, eski haber spikeri Reha Muhtar tarafından sunuluyordu. O dönem yeni yeni ortaya çıkan sosyal medyada gündem olan konular ve magazin basınını meşgul eden gelişmeler, programın daimi konukları Ajda Pekkan, Mehmet Ali Erbil ve Deniz Akkaya tarafından yorumlanıyordu. Konuyla ilgili ünlü isimler de stüdyoda ağırlanıyordu.