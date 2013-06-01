Beyaz Show, izleyicisi Gezi Parkı protestosuna gidince iptal oldu

Kanal D stüdyosunda Beyaz Show için toplanan öğrenciler yayın başlamadan stüdyoyu terkederek Taksim'de gerçekleşen Gezi Parkı direnişine katılmaya gitti. Kanal yönetimi ise programı iptal etti.

Taksim'de günlerdir süren Gezi Parkı direnişine bir destek de öğrencilerden geldi. Beyaz Show'un bugunkü yayını için stüdyoda toplanan farklı üniversitelerden öğrenci grupları yayın başlamadan hemen önce stüdyoyu terketti. Öğrenciler Taksim'deki Gezi Parkı direnişine katılmak üzere kanaldan ayrılırken kanal yönetimi bu akşamki Beyaz Show programının iptaline karar verdi.