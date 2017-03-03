Beyaz Saray'ın kaderini Biden'lar arasındaki 'gizli aşk' mı değiştirdi?

8 yıl boyunca dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcılığını yapan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 2 yıl önce hayatını kaybeden abisi Beau Biden'in eşiyle beraber olduğu ortaya çıktı. Delaware Başsavcısı olan Beau Biden'ın ölümünden önce babasından aday olmasını istediği konuşulmuştu. ABD medyası, Hunter Biden ile Hallie Biden arasındaki ilişkinin, Biden'ın adaylığını koymama sebeplerinden biri olabileceğini konuşuyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD'de 8 yıl boyunca Obama'nın yardımcılığını yapan Joe Biden'ın ailesi ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, 2015 yılında beyin kanserinden dolayı hayatını kaybeden abisi Beau Biden'ın eşiyle birlikte olduğu belirtildi.

New York Post Page Six'in haberinde, önceki ilişkilerinden toplam 5 çocukları olan ikili arasında romantik bir ilişki olduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan Hunter Biden, "Hallie ve ben birbirimizi bulduğumuz ve çok zor zamanlarda birbirimize destek olduğumuz için inanılmaz şanslıyız. Bizi her adımımızda destekleyen aile ve arkadaşlarımız olduğu için de şanslı hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

İkilinin Beau Biden'ın ölümünden 5 ay sonra ilişki yaşamaya başladıkları ve Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın da ilişkiyi destekledikleri belirtildi.

Joe Biden 2015 yılında beynindeki tümör nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Beau Biden'ın ardından başkanlığa aday olmayacağını duyurmuştu.

Delaware Başsavcısı olan Beau Biden'ın ölümünden önce babasından aday olmasını istediği konuşulmuştu. ABD medyası, Hunter Biden ile Hallie Biden arasındaki ilişkinin, Biden'ın adaylığını koymama sebeplerinden biri olabileceğini konuşuyor.