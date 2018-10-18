Beyaz Saray'ı kızdıran klip

ABD'li rap sanatçısı T.I.'ın ABD'nin First Lady'si Melania Trump'a benzeyen birine Oval Ofis'te striptiz yaptığını gösteren video tepki çekti.

Videoda bir arşiv görüntüsü Trump'ın Beyaz Saray'dan tek başına ayrıldığını gösteriyor ve bunu fırsat bilen T.I. Oval Ofis'e giriyor.

Amerikan medyasına yansıyan haberde, ofise Trump'a benzeyen ve geçtiğimiz günlerde çok konuşulan '"Ben gerçekten umursamıyorum, peki ya sen?'' yazılı ceketini giyen bir kadın giriyor. Trump'a benzeyen aktör, daha sonra T.I.'a striptiz yapıyor.

T.I.'ın sosyal medya hesabından ''Sevgili 45(Trump'ın ABD'nin 45.Başkanı olmasın hitaben), ben Kanye değilim'' başlığıyla yayımladığı klip milyonlarca defa izlendi, ve taraflı tarafsız herkesten ''küçük düşürücü'' ve ''kadın düşmanı'' gibi yorumlar aldı.

Beyaz Saray cephesinden ilk tepki Melania Trump'ın Basın Sözcüsü Stephanie Grisham'dan geldi: ''Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Melania Trump bu ülkenin First Lady'si ve burası Beyaz Saray. Sırf politika sebebiyle onu bu kadar basit göstermeye çalışmak saygısızca ve mide bulandırıcı. Bu tür bayağı saldırılar yalnızca önyargıyı artırır. Bunlara bir son verilmesi gerekiyor."