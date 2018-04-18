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Dünya

Beyaz Saray'dan yeni gaf

Nafiz Albayrak / New York, 18 Nisan (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump’ın ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray, yeni bir gafa imza attı

18 Nisan 2018 11:06

Nafiz Albayrak / New York, 18 Nisan (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump’ın ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray, yeni bir gafa imza attı. Beyaz Saray’dan, Başkan Donald Trump ile eşi First Lady Melania Trump adına, eski ABD Başkanı George Bush’un eşi ve eski ABD Başkanı George W. Bush\'un annesi Barbara Bush’un dün gece yaşamını yitirmesi üzerine yapılan yazılı taziye açıklamasına, \"17 Nisan 2017\" tarihi atıldı. Barbara Bush’un ölümünü bir yıl öne çeken yazılı açıklamayı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden paylaşması da Amerikan medyasında ve kamuoyunda alay konusu oldu.

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