Beyaz Saray'dan Gezi çağrısı: Kaygılıyız

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İfade özgürlüğü haklarını kullanan bireyleri cezalandırma yönündeki herhangi bir girişimden ve herhangi bir tarafın şiddeti provoke etmeye yönelik çabalarından kaygılıyız. Bugünkü olayların, durumun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması ihtiyacını pekiştirdiğine inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki olayları kaygıyla izlemeye devam ettiklerini ve barışçıl protesto hakları da dahil olmak üzere ifade ve toplanma özgürlüğünden yana olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Hayden, açıklamasında şunları belirtti:

"İfade özgürlüğü haklarını kullanan bireyleri cezalandırma yönündeki herhangi bir girişimden ve herhangi bir tarafın şiddeti provoke etmeye yönelik çabalarından kaygılıyız. Bugünkü olayların, durumun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması ihtiyacını pekiştirdiğine inanıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin uzun süreli istikrarı, güvenliği ve refahını en iyi garanti altına almanın yolunun, ifade, toplanma ve dernek kurma gibi temel özgürlükleri ve özgür ve bağımsız bir medyayı onaylamaktan geçtiğine inanıyoruz. Türkiye'nin ABD'nin yakın dostu ve müttefiki ve Türk yetkililerin bu temel özgürlükleri onaylayacağını umuyoruz."