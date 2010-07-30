-BEYAZ SARAY'DAN "BELGE YAYIMLAMAYIN" RİCASI WASHINGTON (A.A) - 30.07.2010 - Beyaz Saray, Wikileaks internet sitesinden, Afganistan savaşıyla ilgili daha fazla bilgi yayımlamamasını istedi. Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, NBC'ye yaptığı açıklamada, 90 bin belgenin yayımlanmasının, ABD ile çalışan Afganların ve savaş müttefiklerinin hayatlarını tehdit ettiğini belirtti. Gibbs, Wikileaks tarafından 15 bin belgenin daha yayımlanmasının daha fazla zarara yol açacağını belirterek, Beyaz Saray'ın, belgeleri elinde tutan kişiden bunları yayımlamamasını rica etmekten başka yapacak şeyi olmadığını söyledi. Sözcü, Taliban'ın Afganistan'daki yabancı güçlerle işbirliği yapanların isimlerini tespit etmek için belgeleri tarayacağını açıkladığını da hatırlattı. Bu arada belgeleri Wikileaks'e sızdıran Bradley Manning adlı 22 yaşındaki askerin, Kuveyt'ten Virginia'daki bir askeri cezaevine götürüldüğü bildirildi.