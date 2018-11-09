Beyaz Saray'daki tartışmada kim kime dokundu?

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısında yaşanan tartışma sırasında, elinden mikrofonu almaya çalışan görevliye dokunduğu gerekçesiyle CNN muhabiri Jim Acosta'nın Saray'a giriş kartını askıya aldı. Acosta ise asla görevliye dokunmadığını söylüyor.

Karşılıklı suçlama ve iddialar, ABD kamuoyunda tartışma yaratmış durumda. Sosyal medya kullanıcıları olay anının videosunu yayımlayarak 'Kim kime dokundu?' tartışması yapıyor.

Basın toplantısında ne oldu?

Acosta, Çarşamba günkü toplantıda Trump'la, Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yol alan göçmen kafilesiyle ilgili iddiaları hakkında tartıştı. Bunun üzerine bir kadın Beyaz Saray görevlisi, Acosta'nın elinden mikrofonu almaya çalıştı. Acosta mikrofonu vermedi. "Bu kadar yeter, bu kadar yeter" diyen Trump daha sonra Acosta'ya oturmasını ve mikrofonu indirmesini söyledi.

Acosta bunun üzerine Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddiasıyla ilgili soruşturma hakkında endişeli olup olmadığını sordu. Trump ise endişeli olmadığını söyledikten sonra, "CNN seninle çalışıyor olmaktan utanç duymalı. Sarah Huckabee'ye (Sanders) yaklaşımın tarzın korkunç" dedi.

Trump ayrıca muhabiri, "kaba, korkunç bir insan" olmakla suçladı.

Olay ardından Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günkü basın toplantısında tartıştığı CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın Saray'a giriş kartını askıya aldı.

Sanders: Buna müsamaha edemeyiz

Tartışma sırasında bir Beyaz Saray stajyeri, Acosta'nın elinden mikrofonu almaya çalışmıştı.

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, Acosta'nın Beyaz Saray'a erişiminin "elini genç bir kadının üstüne koyması" nedeniyle alındığını söyledi.

Sanders Twitter'da yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'ın, bir muhabirin ellerini, işini yapmak isteyen bir genç kadının üstüne koymasına hiçbir zaman müsamaha etmeyeceğini" söyledi.

Sanders, "Bugün yaşanan olayın sonucu olarak Beyaz Saray, olaydaki muhabirin basın kartını yeni bir duyuruya kadar iptal etmiştir" dedi.

CNN: Sanders yalan söylüyor

CNN ise yaptığı açıklamada Sanders'ın yalan söylediğini, bahsettiği suçlamanın yaşanmadığını belirtti.

Kanal, kart iptali kararının "uygunsuz ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

CNN, Beyaz Saray'a derhal kararı geri alma çağrısında bulundu.

Acosta ise karardan ilk olarak, Beyaz Saray'a gittiğinde görevlilerin kendisini içeri almamasıyla haberdar olduğunu söyledi.

Video görüntüleri ne diyor?

Tarafların karşılıklı suçlamaları ve iddiaları ardından sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı.

Hem Trump'ı hem de hem de CNN muhabiri Acosta'yı savunanlar, paylaştıkları videolarla, görüşlerini savunuyor.

Örneğin, Raw Story adlı sol çizgideki blog sitesinin yazarı Sarah Burris, videonun yavaşlatılmış halini yayımladı.

Yavaşlatılmış video paylaşımı, sosyal medyada çok yoğun bir şekilde paylaşıldı.

Burris'e göre video yavaşlatılınca kadın görevlinin elinden mikrofonu almaya çalışırken dört kez Acosta'ya dokunduğu görülüyor.

Trump yandaşlarına göre ise ortada tamamen farklı bir durum var.

Sanders, sosyal medyada paylaştığı videoda Acosta'nın kadın görevliye dokunduğunun açıkça görüldüğünü savundu.

Ancak uzmanlar, söz konusu videonun montajlanarak değiştirildiğini öne sürüyor.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre uzmanlar, bu videoda üç sahnenin dondurulduğunu, böylece Acosta ile kadın arasındaki temasın daha uzun ve daha saldırgan gösterildiğini söylediğini yazıyor.

Gazeteye konuşan uzmanlar ayrıca videonun orijinalinde Acosta'nın "Pardon hanımefendi" dediği bölümün bulunmamasına da dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Beyaz Saray'I bu videoyu aşırı sağcı komplo teorisi sitesi InfoWars'tan aldığını da öne sürüyor.

InfoWars'un editörü Paul Joseph Watson ise Sanders'tan önce kendisinin paylaştığı düşünülen aynı görüntüde montaj olmadığını, sadece bazı sahnelerde yakınlaştırma yapıldığını söylüyor.

CNN'in yöneticilerinden Matt Dornic Sanders'ın bu videoyu paylaşması ardından, Twitter'da "Üzerine oynanmış bir video paylaştınız. Asıl yalan haber" mesajını paylaştı.