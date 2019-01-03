Beyaz Saray'daki 'duvar' toplantısından sonuç çıkmadı

ABD (DHA) - ABD\'de hükümetin kısmen kapanmasına neden olan, sınıra \"duvar\" konusunda, Kongre’deki Demokrat ve Cumhuriyetçi liderler Beyaz Saray’daki toplantısından bir sonuç çıkmadı.



Amerika\'nın Sesi Radyosu\'nun haberine göre, toplantının ardından bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi\'ndeki Cumhuriyetçiler\'in lideri Kevin McCarthy, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kongre üyelerini hükümetin kapanması krizi ve sınır güvenliği konularını görüşmek üzere Cuma günü tekrar Beyaz Saray\'a davet ettiğini söyledi.



Başkan\'ın krize bir çözüm getirmeyi istediğine inandığını belirten McCarthy, ABD-Meksika sınırına duvar inşası projesine bütçe ayrılması talebi konusunda Cuma günü yapılacak toplantıda Demokratlar\'ın karşı öneri getirmesini umduğunu belirtti ve ekledi:



\"Umarız Cuma günü bir noktaya varabileceğiz. Başkan bizden Cuma günü geri gelmemizi istedi. Sınır boyunca bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu sorunu çözmek istiyoruz. Hükümetin tekrar açılmasını sağlamak istiyoruz. Nihayetinde Başkan da bu konuyu çözmek istiyor.\"



İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sınıra duvar ihtiyacı konusunda brifing de verdiği belirtilen toplantıya katılan Demokrat liderler ise, federal hükümeti açacak tasarıları desteklemeye çağırdığı Trump\'ı, sınıra duvar inşası için verdiği mücadelede Amerikan halkını \"rehin\" almakla suçladı.