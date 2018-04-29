Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn'un istifa ettiği açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cohn'un istifa mektubunda "ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu" dediği belirtildi.

Serbest ticaret politikalarının önemli bir destekçisi olan Cohn'un bir süredir Trump'ın alüminyum ve çelik ithalatına ek gümrük vergisi getirme planından rahatsız olduğu konuşuluyordu.

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın eski başkanı olan Cohn, Trump'ın geçen yılın sonlarında hayata geçirdiği kapsamlı vergi reformunun mimarı olarak nitelendiriliyor.

Cohn bu kararıyla Trump yönetiminde istifa eden üst düzey isimler arasına katıldı.

Trump'ın başkanlık kampanyasına başlamasından bu yana yakın çevresinden istifa eden üst düzey isimlerin sayısı 10'u geçti.