Beyaz Saray'da 'ulusal güvenlik ve gizliliğe saygı zirvesi'

Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Barack Obama ve önde gelen teknoloji firmalarının üstyöneticileri (CEO) ile sivil özgürlük kuruluşu liderlerinin katıldığı, ''ulusal güvenlik korunurken, gizliliğin korunmasına saygı zirvesi" düzenlendi.

ABD Başkanı Barack Obama, Apple firmasından Tim Cook ve AT&T'den Randall Stephenson gibi bazı büyük teknoloji firmalarının üstyöneticileri ve sivil özgürlük kuruluşu liderleriyle Beyaz Saray'da program dışı görüşme yaptı.

Beyaz Saray tarafından doğrulanan görüşmenin, ''Başkanın dijital çağda ulusal güvenliği sağlarken gizliliğe nasıl saygı gösterilmesi konusundaki diyalog çağrısının bir parçası olduğu'' kaydedildi.

Gizlilik üzerine bir kuruluş olan Kamu Bilgi Grubunun Başkanı Gigi Sohn'un da yer aldığı görüşmede, demokrasi ve teknoloji merkezi gibi kuruluşlardan temsilcilerin de yer aldığı bildirildi.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşme, Obama'nın kamuya açıklanan programı dışında gerçekleşti.