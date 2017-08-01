Beyaz Saray'da iktidar oyunları bitmiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 gün önce Beyaz Saray'a atadığı İletişim Direktörü Athony Scaramucci'nin kovulmasının ardından gözler Beyaz Saray'da. Beyaz Saray'ın açıklamasında Anthony Scaramucci'nin Başkanın yeni Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin kendi ekibini kurabilmesi için iletişim direktörlüğünden ayrıldığı belirtildi.

Pazartesi günü resmen göreve başlayan Kelly'nin selefi Reince Priebus da görevinde sadece altı ay kalabilmişti.

Trump'tan daha kaba

Priebus'un ayrılması ve Scaramucci'nin göreve getirilmesi Beyaz Saray'daki entrikaların ve iktidar mücadelesinin şimdilik son perdesini oluşturuyor.

George Town Üniversitesi Alman ve Avrupa Araştırmaları Direktörü Jeffrey Anderson, "Bir yüksek Beyaz Saray mensubunun on gün görevde kalabildiği hiç görülmemişti. New Yorker dergisine verdiği mülakattan sonra Başkan Trump'un onu hemen kapı dışarı etmesi gerekirdi. Ama bunun normal bir Amerikan yönetimi olduğunu kim söyleyebilir" dedi.

Scaramucci dergiye verdiği mülakatta aralarında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Piebus ile Trump'ın strateji danışmanı Steve Bannon'ın da bulunduğu Beyaz Saray görevlilerini ağır ifadelerde eleştirmişti.

Georg Mason Üniversitesi'nde idari bilimler dersi veren Mark Rozell da "Scaramucci'nin görevden alınmasının yerinde bir karar olduğunu ve Scaramucci'nin Başkanın sözcülüğün yapmak yerine Beyaz Saray'daki iktidar mücadelesine odaklanıp tansiyonu daha da yükselttiğini" söyledi.

"Göreve uygun değil"

Mary Washington Üniversitesi'nden Steven Farnsworth, "Finans dünyasından gelen Scaramucci o göreve zaten uygun değildi. Üstlerinin gözüne nasıl girilebileceği hakkında temel bilgiden bile yoksundu" dedi.

Uzmanlar, atanması gibi azledilmesi de aniden gelen Scaramucci'nin Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmasının doğru bir karar olduğunda birleşiyor.

Ancak Scaramucci gibi Priebus ve Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'in görevden alınması Trump yönetiminde yaşanan derin sorunlara işaret ediyor. Farnsworth "Beyaz Saray olağanüstü kaos merkezine benzedi. İstifalar ve görevden alınmalar Trump yönetimindekilerin ne yapacağını bilmeyen amatörlerden oluştuğu izlenimini uyandırıyor" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

Michael Knigge