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Dünya
Deutsche Welle

Beyaz Saray'da İHA alarmı

Beyaz Saray’ın bahçesine düşen insansız hava aracı güvenlik alarmına neden oldu.

27 Ocak 2015 13:21


"USA Today" gazetesinde yer alan habere göre Gizli Servis görevlileri aracın bir kamu görevlisine ait olduğunu belirledi. Uzaktan kumandalı aracın kendisine ait olduğunu kabul eden görevlinin dün gece araç üzerindeki kontrolü kaybettiğini, bunun üzerine cihazın Beyaz Saray'ın bahçesine düştüğünü söylediği bildirildi.

Kamu görevlisinin Beyaz Saray personeli olmadığı belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Adı açıklanmayan görevlinin ilk ifadelerinin inandırıcı bulunduğu kaydedildi.

Bahçeye düşen aracın "Quadrocopter" olarak bilinen 4 pervaneli mini helikopter olduğu belirtildi. Yaklaşık 60 santimetre çapındaki araç, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. "Quadrocopter"den kuşbakışı video ve fotoğraf çekimlerinde yararlanılıyor.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, bahçede bulunan cihazın herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle ile birlikte Hindistan'ı ziyaret ettiği, kızları Malia ve Sasha'nın ise Washington'da bulunduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Beyaz SarayToday34;Gizli ServisSarayJosh EarnestBarack ObamaMichelleHindistanMaliaSashaWashingtonDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BS

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