Beyaz Saray'da çocuk olmak...

ABD eski başkanlarının çocukları Saray'da neler yaptı? Us dergisi bu soruyu derlediği haberle yanıtladı: A. Carter, salonlarda paten kaydı. C. Clinton pizza partisi düzenledi. T. Nixon, bir törenle evlendi. S. Ford mezuniyet balosu verdi1963 yılında çekilen bu fotoğrafta, John Jr. babası John F. Kennedy ile Beyaz Saray'da yürürken görülüyor. Ablası Caroline ile birlikte Beyaz Saray'da büyüyen John Jr.'ın Oval Ofis'te emekleyerek yürümeyi öğrendiği söyleniyor.Jimmy Carter başkan seçildiğinde kızı Amy henüz dokuz yaşındaydı. Minik Amy, o yıllarda sarayın balo salonlarında paten kayarak vakit geçiriyordu.28 yaşındaki Chelsea Clinton, sarayda geçen bir anısı şöyle anlatıyor: "1993 yılıydı ve ben 12 yaşındaydım. Babamın katılması gereken bir balo vardı. O sırada ben de arkadaşlarımla birlikte Beyaz Saray'da pizza partisi düzenledim."ABD eski başkanı Richard Nixon'ın kızı Tricia Nixon da Beyaz Saray'da evlenmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. 1971 yılında avukat Edward Cox'la sarayda düzenlenen bir törenle evlenen Nixon, sonraları bu tören için "O dönem için çok doğal bir şeydi çünkü orası bizim evimizdi" sözlerini kullanacaktı.ABD eski başkanı Gerald Ford'un kızı Susan Ford, 1975 yılında mezuniyet balosunu Beyaz Saray'da düzenlemişti. Ford, Beyaz Saray'da yaşamakla ilgili şu sözleriyle çok dikkat çekmişti: "Orada yaşamak; manastırla cezaevi arası bir yerde kalmak gibiydi...""Amerika hep rekabet içinde olduğum bir kardeşim gibiydi ve babamı benden aldı" diyen Patti Davis, kardeşi Ron Reagan ile birlikte Beyaz Saray'da uzunca bir süre geçirdi. 1983 yılında çekilen bu fotoğrafta aile bir Noel kutlamasında... (soldan sağa: Patti Davis, Paul Grilley, Nancy-Ronald Reagan, Doria ve Ron.)