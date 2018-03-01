Beyaz Saray'da bir istifa daha

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 1 Mart (DHA) - Beyaz Saray, Başkan Bodald Trump\'ın yakın danışmanlarından İletişim Direktörü Hope Hicks\'in istifa kararı aldığını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde bu görevden ayrılacağını açıkladı.

Başkan Trump\'ın en uzun süre birlikte çalıştığı kişilerden biri olan 29 yaşındaki eski model Hope Hicks, Ağustos ayında Anthony Scaramucci\'nin istifasından sonra Beyaz Saray\'ın iletişim direktörlüğü görevine getirilmişti. Trump, Hicks\'in istifasına ilişkin yazılı açıklamasında \"Hope mükemmel biri ve son üç yılda çok güzel işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Önüne çıkan farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız\" dedi.

Hicks\'in istifası ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi\'ne, Rusya\'nın ABD seçimlerine müdahalesi ile ilgili verdiği ifadenin ardından geldi. Amerikan medyası Hicks\'in komiteye verdiği ifadede, ABD Başkanı Trump\'a arada sırada \'beyaz yalanlar\' söylediğini duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Hicks\'in istifa kararının komiteye verdiği ifade ile ilgili olmadığını savundu.