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BBC Türkçe

Beyaz Saray'da bir fire daha: Trump'ın İletişim Direktörü Dubke istifa etti

Donald Trump'ın başkan olduktan sonra göreve getirdiği Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke, istifa etti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın üç ay önce göreve getirdiği Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke, istifa etti.

Cumhuriyetçi Parti'ye çalışan deneyimli stratejist Mike Dubke'den sonra Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer'ın göreve getirilebileceği konuşuluyor. Bu durumda, geleneksel basın toplantılarının sıklığı azaltılacak.

Bir süredir Beyaz Saray'ın iletişim takımında karmaşa olduğu söyleniyordu.

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ABD basınına göre Dubke, görevden resmen ayrılmak için Trump'ın Orta Doğu ve Avrupa ziyaretlerinden dönmesini bekledi.

Rusya'yla gizli bilgi paylaşımı yaptığına yönelik FBI soruşturmalarının ortasında kalan Trump'ın, Beyaz Saray'la mesajlaşmaktan yorulduğu, her gün yapılan toplu basın toplantılarını kaldırmak istediği belirtiliyordu.

Trump'ın iki haftada bir basının sorularını şahsen kabul edecek şekilde toplantıların düzenlenmesini istediği biliniyor.

Dubke, Trump'ın seçim kampanyasında görev almamıştı.

Öte yandan, Trump'ın eski kampanya yöneticisi Corey Lewandowski, Pazartesi günü Beyaz Saray'dan çıkarken görüldü.

Lewandowski'nin Trump'un damadı Jared Kushner'in Beyaz Saray danışmanlığına getirilebileceği konuşulurken geçen yıl Haziran ayında istifa etmeye zorlandığı konuşuluyordu.

Kushner'in FBI soruşturmasının hedefinde olması sonucu, Lewandowski'nin yönetime geri dönebileceği belirtiliyor.

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