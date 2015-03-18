T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray'a siyanürlü mektup

'Mektup, sonuçların teyit edilmesi için başka bir tesise transfer edildi'

18 Mart 2015 09:16

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'a siyanürlü mektup gönderildiğini bildirdi. Gizli Servis'ten yapılan açıklamada, hafta başında Beyaz Saray'a siyanürlü mektup gönderildiği, hiç kimsenin kimyasala maruz kalmadığı belirtildi.

Gizli Servis Sözcüsü Brian Leary, yaptığı yazılı açıklamada, mektubun pazartesi günü Beyaz Saray'a ulaştığını, ilk biyolojik test negatif çıkmasına rağmen, kimyasal testin siyanür konusunda pozitif sonuç verdiğini kaydetti.

Leary, "Mektup, sonuçların teyit edilmesi için başka bir tesise transfer edildi" ifadesini kullandı.

Herhangi bir kişinin mektuptaki kimyasala maruz kalmadığı ve yaralının bulunmadığı ifade edildi.

Ayrıca mektup, Beyaz Saray'a ulaştığında, plastik poşete sarılı olduğu ve içinde süt benzeri bir maddenin bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

 

ETİKETLER

abdsiyanürlü mektupbeyaz saraygizli serviskimyasal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24