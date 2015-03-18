ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'a siyanürlü mektup gönderildiğini bildirdi. Gizli Servis'ten yapılan açıklamada, hafta başında Beyaz Saray'a siyanürlü mektup gönderildiği, hiç kimsenin kimyasala maruz kalmadığı belirtildi.

Gizli Servis Sözcüsü Brian Leary, yaptığı yazılı açıklamada, mektubun pazartesi günü Beyaz Saray'a ulaştığını, ilk biyolojik test negatif çıkmasına rağmen, kimyasal testin siyanür konusunda pozitif sonuç verdiğini kaydetti.



Leary, "Mektup, sonuçların teyit edilmesi için başka bir tesise transfer edildi" ifadesini kullandı.



Herhangi bir kişinin mektuptaki kimyasala maruz kalmadığı ve yaralının bulunmadığı ifade edildi.



Ayrıca mektup, Beyaz Saray'a ulaştığında, plastik poşete sarılı olduğu ve içinde süt benzeri bir maddenin bulunduğunun görüldüğü belirtildi.