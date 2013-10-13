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Dünya

Beyaz Saray'a konuk olan Pakistanlı Malala'dan Obama'ya sert eleştiri

Obama ve eşi Michelle Obama, Malala'ya ülkesinde kız çocuklarının da eğitim görmesi için verdiği ihlam vereci çalışmasından dolayı teşekkür etti

13 Ekim 2013 13:04

Pakistan'da kızların eğitim görmesini savunduğu için Taliban militanları tarafından hedef alınan Malala Yusufzay, ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü. Malala, ABD'nin Pakistan'da insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıları eleştirerek, "Ülkeme saldırılar öfkelendiriyor" dedi.

Pakistan'da kız çocuklarının eğitim alması için mücadele verirken, Taliban militanları tarafından başından vurulan 16 yaşındaki Malala Yusufzay Beyaz Saray'da ABD Başkanı Barak Obama ve ailesinin konuğu oldu.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu tarafından verilen Sakharov İnsan Hakları Ödülü'ne layık görülen Malala ile görüşmede, First Lady Michelle Obama ile kızları da vardı.

Obama ve eşi Michelle Obama, Malala'ya ülkesinde kız çocuklarının da eğitim görmesi için verdiği ihlam vereci çalışmasından dolayı teşekkür etti.

2013 Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilen Malala Yusufzay, ABD'nin Pakistan'da insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıların terörizmi beslediğini söyledi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Malala, "Başkan Obama'ya Pakistan'da insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların terörü beslemesinden duyduğum endişeyi ilettim. Masum insanlar bu saldırılarda hayatın kaybediyor ve bu durum ülkemde öfkeye neden oluyor."

 

Obama'dan Malala açıklaması 

 

ABD Başkanı Obama da yayımladığı mesajda, "Dünya üzerinde uluslara öncülük edecek, dünyayı değiştirecek kızlar var" dedi.

Kız çocuklarının eğitim hakkı için kampanya yürüten Malala Yusufzay, geçtiğimiz yıl okul otobüsündeyken Taliban tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Malala Yusufzay, başından vurulduktan sonra İngiltere'ye götürülerek tedavi edilmişti.

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