Taliban'ın hedefi olan aktivist Malala Yusufzay'a insan hakları ödülü

Pakistan’da eğitim faaliyetlerine destek verdiği için geçen yıl Taliban tarafından başından vurulan Pakistanlı Malala Yusufzay, ABD’li Edward Snowden’ın da aday gösterildiği Avrupa Birliği’nin (AB) insan hakları dalında verilen Saharov Ödülü'ne layık görüldü.

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre Malala, düşünce özgürlüğü olarak da adlandırılan bu saygın ödülü, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun gizli kayıtlarını açığa çıkaran Edward Snowden’ı geçerek almaya hak kazandı.

Nobel’de de en güçlü aday

BM’de yaptığı konuşmayla bir anda dünya gündemine oturan Malala, yarın açıklanacak Nobel Barış Ödülü’nün de en güçlü adayı olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Çocuk Barış Ödülüne de layık görülen Malala Yusufzay , ödülünü Arap asıllı Türk aktivist Tevekkül Kerman’ın elinden almıştı.

BM'de yaptığı konuşmayla ayakta alkışlanan Malala, kızların eğitimine destek verdiği için Ekim 2012'de Taliban tarafından başından vurulmuştu. Malala'nın Pakistan'da başlayan tedavisi İngiltere'de devam etmişti.

Ödülü hak etmedi, öldüreceğiz

Öte yandan, Malala Yusufzay’ın ödülü kazanmasının ardından açıklama yapan Pakistan Talibanı bir kez daha ölüm tehdidinde bulundu.

Taliban sözcüsü Şahidullah Şahid, “Ödülü kazanacak hiçbir şey yapmadı. İslam düşmanları onu İslam’dan ayrılıp laik olduğu için ödüllendiriyor. İslam’la olan mücadelesi, bu ödülü almasındaki ana etken. ABD’de ya da İngiltere’de de olsa onu öldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

1995’de Leyla Zana’ya verilmişti

Sovyet bilim adamı ve 1975 Nobel Barış Ödülü sahibi Andrey Saharov'un adını taşıyan ödül, Avrupa Parlamentosu tarafından hayatını insan hakları ve özgürlüklerini savunmaya adayan kişilere veriliyor. İlk kez 1988’de Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’ya verilen ödül, 1995 yılında Kürt kökenli siyasetçi Leyla Zana’ya da verilmişti.