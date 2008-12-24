Beyaz Saray'a çıkmadan ifadesi alındı

* ABD Başkanlığına seçilen Barack Obama'nın, kendisinden boşalan Senato üyeliğini "satmaya çalışmakla" suçlanan vali skandalını soruşturan federal yetkililere geçen hafta ifade verdiği ortaya çıktı.



* Obama'nın görevine başlamasından önce patlak veren vali skandalı, yeni başkan için önemli bir tatsızlık anlamına geliyor.



Illinois eyaleti valisi Rod Blagojevich skandalına ilişkin Demokrat Partinin Obama için hazırladığı raporda Obama'nın, skandalı soruşturan federal savcı Patrick Fitzgerald'in bürosundan görevlilere 18 Aralık tarihinde ifade verdiği ve bu sırada yanında avukatı Robert Bauer'in de bulunduğu belirtildi.



Obama'nın, ifadesinde, vali Blagojevich veya yardımcılarıyla herhangi bir temasının olmadığını söylediği, raporda dile getirildi, ancak Obama'nin başka ne söylediğine ilişkin bilgi verilmedi.



Raporda ayrıca önemli bilgi olarak, Obama'nın Beyaz Saray genel sekreterliğine getireceği Rahm Emanuel'in, Blagojevich ve bir yardımcısıyla birkaç defa görüştüğü, ancak herhangi bir para konusunun gündeme gelmediği, bir anlaşma yapılmadığı, dolayısıyla Emanuel'in uygunsuz ve kınanacak bir davranışının olmadığı vurgulanıyor.



Emanuel'in, Obama'dan boşalan senatörlüğe Obama'nın danışmanlarından Valerie Jarrett'i önerdiği daha önce basında yer almıştı. Jarrett, daha sonra Obama'nın Beyaz Saray danışmanlığı önerisini kabul etmişti.



Emanuel ve Jarrett'in da federal yetkililere ifade verdiği raporda bildirildi.



Obama'ya sunulan raporu hazırlayan yeni başkanın Beyaz Saray hukuk danışmanı olarak seçtiği Greg Craig, raporun değerlendirme bölümünde, "geçiş dönemi yetkilileriyle valinin bürosu arasındaki konuşma ve haberleşmelerde uygunsuz herhangi bir şey yer almadığı konusunda tatmin olmuş bulunuyoruz"dedi.



Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından izlenen Blagojevich, 9 Aralık tarihinde, Obama'dan boşalan senatörlüğü para veya menfaat karşılığında satmaya çalışmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan Blagojevich hakkında resmi dava açılacak.



Suçsuz olduğunu iddia eden Blagojevich, Obama ve diğer Demokrat liderlerden gelen valilikten istifa etmesi çağrılarını reddediyor ve sonuna kadar kendisini savunacağını bildiriyor.



Obama, ABD başkanı seçildiği için Illinois eyaleti senatörlüğünden istifa etmişti. Illinois yasalarına göre, boşalan bu senatörlük için atama yapma yetkisi valide bulunuyor.



Rapor açıklandığı sırada Hawaii adalarında Noel tatilinde bulunan Obama'nın, hafta başına kadar bu konuda açıklama yapması beklenmiyor.



Obama veya Emanuel hakkında FBI tarafından herhangi bir suçlama yöneltilmiyor.



Buna karşılık daha Obama'nın görevine başlamasından önce patlak veren vali skandalı, yeni başkan için önemli bir tatsızlık anlamına geliyor.