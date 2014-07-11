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Dünya

Beyaz Saray yönetiminden 500 milyon dolarlık hata

ABD'de 2013 yılında uygun olmayan kişilere verilen sosyal yardımların 5 yıllık bilançosunun 500 milyar dolar olduğu belirtildi

11 Temmuz 2014 01:54

Beyaz Saray Bütçe Yönetimi'nin (OMB) tahminlerine göre, 2013 yılında hak etmeyen kişilere verilen sağlık hizmetleri, vergi kredileri ve işsizlik maaşı gibi sosyal yardım ödemelerinin 100 milyar doları bulduğu açıklandı. Ülkede haketmeyen kişilere son 5 yılda ödenen paranın ise 500 milyar doları bulmuş olabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre. ABD hükümeti son dönemde bütçe açığını azaltma çalışmaları kapsamında, kamunun uygunsuz ödemelerini gündeme getirdi. 

Obama yönetimi, 2010 yılında rekor kırarak 121 milyar dolara kadar yükselen hatalı ödemeleri azaltmaya çalışıyor. Amu buna rağmen federal kurumlardan gelen son bir yıla ilişkin tahminler ülkede hatalı ödeme yoluyla yapılan kamu bütçesinden israfın halen ciddi boyutlarda olduğunu ortaya çıkardı.

Federal kurumlardan gelen tahmini rakamlara göre, 2013 yılında 97 milyar dolar fazladan ödeme yapılırken, fakirlere verilen sağlık ve tedavi hizmetlerinde de 14.4 milyar dolarlık hatalı ödeme yapıldı. 

Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) tarafından hazırlanan bir raporda ise federal kurumların tahminlerinin gerçek rakamların altında olduğu iddia edildi.

GAO'nun finansal direktörü Beryl Davis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Federal hükümet yaptığı hatalı ödemeleri tüm boyutlarıyla saptayamıyor ve gerekli önlemleri alamıyor" dedi.
Hatalı ödemeler; ödemelerde yapılan hesaplama yanlışlıklarını, uygun olmayan ya da yanlış dokümanla yapılan ödemeleri içeriyor. Bu tür kusurların büyük bir bölümünün sağlık ve tedavi hizmetlerine yapılan ödemelerde ortaya çıktığı belirtildi.

 

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