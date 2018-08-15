Beyaz Saray yetkilisi: Brunson birkaç gün içinde bırakılmazsa yaptırımlar artabilir

Beyaz Saray’dan bir yetkili ABD’li papaz Andrew Brunson birkaç gün içinde serbest bırakılmazsa Türkiye’ye uygulanan ekonomik yaptırımların devamının gelebileceğini söyledi.

Diken'in Reuters’dan aktardığına göre, Beyaz Saray’dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’la yaptığı görüşmede papaz Brunson serbest bırakılana kadar herhangi bir konuda uzlaşma olmayacağını ifade ettiğini aktardı.

ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya başlamasına yol açan Brunson’ın İzmir’deki ev hapsi, 9 Ağustos’ta Ankara’dan Washington’a giden dokuz kişilik heyetin görüşmelerinde de ele alınmış ancak sorun çözülmek bir yana daha da artmıştı. O günden bu yana konuyla ilgili başka bir temas kurulmamıştı.

"Başkan, papaz Brunson’ı eve getirmeye kendini yüzde 100 adamış durumda"

Brunson meselesinde ‘hiçbir ilerlemenin olmadığını’ dile getiren yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada “Başkan, papaz Brunson’ı eve getirmeye kendini yüzde 100 adamış durumda ve şayet önümüzdeki birkaç gün veya bir hafta içinde bu yönde bir hareket olmazsa daha ileri adımlar atılabilir” dedi.

‘Daha ileri adımlar’ın ekonomik yaptırımlar şeklinde olabileceğini ifade eden Beyaz Saray yetkilisi, “Şayet netice alamazsak, baskı daha da artacaktır” diye konuştu.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin karar tasarısını onaylamıştı.

Son olarak, pastör Brunson’un avukatı İsmal Cem Halavurt müvekkili adına ikinci kez mahkemeye başvurmuştu. Avukat Halavurt, üst mahkemeye sunduğu dilekçesinde, rahip hakkındaki ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istemişti.

Pastör krizi

İzmir’de ‘terör örgütlerine yardım’ ve ‘casusluk’tan iki yıldır tutuklu yargılanan pastör Andrew Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.