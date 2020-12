Beyaz Saray yetkili: First Lady Melania Trump yakın zamanda sessizliğini bozmayı planlamıyor

T24 Dış Haberler

Seçim sürecindeki sessizliği dikkat çeken First Lady Melania Trump'ın yakın zamanda sessizliğini bozmayı planlamadığı belirtildi.

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, Melania'nın eşi Donald Trump'ın seçim sonuçlarına meydan okuma çabalarına destek veren veya Biden'ın zaferini tanıyan bir açıklama yapmayacağını ifade etti.

Bir başka kaynak, Melania'nın çoğunlukla "kendi kendine takıldığını" ve diğer aile üyeleriyle strateji toplantılarına katılmadığını belirtti.

Yetkili, First Lady'nin şu anda Beyaz Saray'da olduğunu ifade etti.

Melania Trump, cuma günü seçimden bağımsız olarak "Be Best" kampanyası ile ilgili bir Twitter paylaşımında bulundu. Eşi ve üvey oğullarının aksine bir first Lady için alışılmışın dışında bir şekilde Trump, seçimle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.