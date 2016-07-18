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15 Temmuz Darbe Girişimi

Beyaz Saray: Yargılama süreci anayasaya uygun olmalı

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili Türkiye'den bir talep gelmediğini söyledi

18 Temmuz 2016 23:36

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, ABD'nin Türkiye'deki seçilmiş hükümeti desteklediğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik gözaltına alınanların yargılama süreci konusunda 'anayasa' uyarısı yaptı.

ABD’nin darbe girişimini incelemek için Türkiye’ye mümkün olan her türlü yardımı teklif ettiğini belirten Beyaz Saray, Ankara’nın yargılama sürecinin anayasaya uygun ilerlemesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

trsputnik'in haberine göre; ABD’nin Türkiye’nin demokratik olarak seçilmiş hükümetini ve kurumlarını şiddetle desteklediğini aktaran Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Türkiye’deki tüm taraflara itidalli davranma ve hukukun üstünlüğüne uygun hareket etme çağrısında bulundu.

 

"Fethullah Gülen konusunda Türkiye'den talep gelmedi"

 

Fethullah Gülen’e dair iade talebinin Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında değerlendirileceğini kaydeden Earnest, Türkiye’den konuyla ilgili herhangi bir talep gelmediğinin altını çizdi.

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