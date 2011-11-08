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Yaşam

Beyaz Saray: Uzaylı yok

Beyaz Saray, uzaylıların varlığına dair elinde kanıt olmadığını açıkladı.

08 Kasım 2011 02:00

T24 - Beyaz Saray, uzaylıların varlığına dair elinde kanıt olmadığını açıkladı.



Beyaz Saray, internet üzerinden gönderilen 17 binden fazla dilekçeye cevap veridi. Beyaz Saray'ın bilim ve teknoloji ofisinden yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde dünya dışı varlıklara ilişkin kanıt olmadığı belirtildi. Beyaz Saray, uzaylıların insanlarla temasa geçip geçmediği konusunda da ellerinde bir bilgi olmadığını açıkladı.

Açıklamada, galakside trilyonlarca gezegen olduğu ve bilimadamlarının da dediği gibi bu gezegenlerden bazılarında yaşam olabileceğine dikkat çekildi.


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