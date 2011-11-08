Beyaz Saray: Uzaylı yok

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Beyaz Saray, internet üzerinden gönderilen 17 binden fazla dilekçeye cevap veridi. Beyaz Saray'ın bilim ve teknoloji ofisinden yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde dünya dışı varlıklara ilişkin kanıt olmadığı belirtildi. Beyaz Saray, uzaylıların insanlarla temasa geçip geçmediği konusunda da ellerinde bir bilgi olmadığını açıkladı.Açıklamada, galakside trilyonlarca gezegen olduğu ve bilimadamlarının da dediği gibi bu gezegenlerden bazılarında yaşam olabileceğine dikkat çekildi.