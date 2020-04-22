Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, DSÖ'nün Çin'e ait bir "propaganda aleti" olduğunu iddia etti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Birlemiş Milletler tarafından kurulan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Çin'e ait bir "propaganda aleti" olduğunu savundu.

Morning Edition programında gazeteci Steve Inskeep'in sorularını yanıtlayan O'Brien, "Biz DSÖ için neredeyse yarım milyar dolar harcadık. Maalesef DSÖ'yü kontrol eden Çin, 40 milyon dolar harcıyor. DSÖ'nün biraz Çin için bir propaganda aleti haline geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

O'Brien, Beyaz Saray'ın, "Çin'in DSÖ'yü nasıl kontrol ettiğine dair bir soruşturma yürüttüğünü" ifade etti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, DSÖ'nin "gerekli reformları yapmadığı takdirde" ABD'nin direkt olarak Kızıl Haç ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi gruplara bağış yapmaya başlayacağını ifade etti.

Dünya yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadeleye odaklanmışken ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta hükûmetine Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yapılan mali yardımı durdurma emri verdiğini duyurdu.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün "en temel görevini yerine getiremediğini" ve "cezasını çekmesi gerektiğini" ifade etti.

ABD lideri, DSÖ'yü "Çin'in dezenformasyonunu yaymakla" suçladı. Trump, DSÖ'nün Çin'e verdiği desteğin, virüsün bu kadar yayılmasına sebep olduğunu söyledi.