Beyaz Saray: Trump, Venezuela'nın meşru lideri olarak Guaido'yu tanımaya devam ediyor

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak görmeye devam ettiğini ifade etti.

Trump'ın Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany düzenlediği bası toplantısında, "Değişen hiçbir şey yok. Trump, Guaido'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımaya devam ediyor" dedi.

McEnany, Trump'ın muhalif lidere "aynı derecede güvenmeye devam ettiğini" dile getirdi.

Trump'ın pazar günü Axios'a verdiği röportajda "Maduro ile görüşmeyi değerlendirebilirim" sözleri kafalarda soru işaretleri yaratmıştı. Trump bu sözlerin tartışma yaratmasının ardından dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile sadece "barışçıl bir şekilde ayrılması için görüşebileceğini' açıkladı.