Beyaz Saray: Trump, 'Türk ve ABD'li güçler arasında çatışma yaratabilecek risklerden kaçının' çağrısında bulundu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışma yaratabilecek risklerden kaçınılması ve bu konuda önlem alınması’ yönünde çağrı yaptığı belirtildi.

ABD’nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD’li mevkidaşı arasında yapılan görüşme sonrasında Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Başkan Trump, Afrin'de şiddetin yükselmesi ve Suriye’deki ortak hedeflerin zarar görmesi riskine dair endişelerini yineledi” ifadelerine yer verildi.

"Başkan Trump, ayrıca Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış retorik ve ABD vatandaşları ile yerel çalışanlarının Türkiye’deki uzatılmış OHAL kapsamında tutuklu bulunmasıyla ilgili kaygılarını dile getirdi" denen Beyaz Saray açıklamasında, iki liderin 'bölgesel istikrarın teşvik edilmesi ve IŞİD, PKK, El Kaide ve İran destekli terör de dahil olmak üzere tüm formlarda terörle mücadele edilmesi için ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi taahhütünde bulunduğu' kaydedildi.

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Cumhurbaşkanlığı: Beyaz Saray'ın açıklaması tam içeriği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı ise Beyaz Saray’ın yazılı açıklamasının görüşmenin tam içeriğini yansıtmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının basına yansıyan açıklamalarına göre, "Trump Afrin operasyonuyla ilgili 'tırmanan şiddetten kaygı' diye bir şeyden söz etmedi, operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadı, ABD’nin operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması; Münbiç’te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiği kapsamında ele alındı”.

CNN Türk muhabiri Murat Pazarbaşı’nın aktarımına göre kaynaklar, Trump’ın “Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler” diye bir ifade kullanmadığını, konuşmalarda ABD’nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindiğini ifade etti.

Beyaz Saray açıklamasının tamamı

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“(Trump) Türkiye’ye askeri eylemliliklerini azaltması ve sınırlaması; sivil ölümleri ile mülteci, sığınmacı sayısını artırmaktan kaçınması çağrısı yaptı. Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışma yaratabilecek risklerden kaçınılması ve bu konuda önlem alınması çağrısında bulundu. İki ülkenin de IŞİD’i uzun vadeli yenilgiye uğratma hedefine odaklanması gerekliliğini yineledi. İki başkan da, IŞİD’in devam eden mağlubiyetleriyle birlikte 100 binden fazla sığınmacının ülkelerine dönmesini memnuniyetle karşıladı ve insanların ülkelerine dönmesi için işbirliğine devam edeceklerine söz verdi."

"Trump, ABD vatandaşları ile çalışanlarının tutukluluğuyla ilgili kaygılarını dile getirdi"

“Başkan Trump, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının üzerine eğilmek için daha yakın ikili ilişkiler için davette bulundu. Liderler, Türkiye de dahil olmak üzere komşularına tehdit oluşturmayan birleşik bir Suriye’nin gerekliliğini ele aldı. Başkan Trump, ayrıca Türkiye’den gelen yıkıcı, gerçek dışı retorik ve ABD vatandaşları ile yerel çalışanlarının Türkiye’deki uzatılmış OHAL kapsamında tutuklu bulunmasıyla ilgili kaygılarını dile getirdi. İki lider, özellikle bölgesel istikrarın teşvik edilmesi ile IŞİD, PKK, El Kaide ve İran destekli terör de dahil olmak üzere tüm formlarda terörle mücadele edilmesi için ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi taahhütünde bulundu."

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında neler dendi?

Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan da yapılan açıklamada ise "Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine tekrar dikkati çekmiştir" ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanı sıra ikili konulara da değinilmiştir.

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Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.

"Cumhurbaşkanı, PYD/YPG’ye silah desteğine son vermesi gerektiğine de dikkat çekti"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.



"Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir.



"Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir."