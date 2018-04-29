Beyaz Saray: Trump, porno yıldızı Stormy Daniels ile cinsel ilişkiye girdiğine dair bütün iddiaları güçlü bir şekilde reddediyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels'ın öne sürdüğü gibi aralarında yaşandığı iddia edilen cinsel ilişki dolayısıyla tehdit edildiğine inanmadığını açıkladı.

Aynı zamanda Trump'ın, Daniels'ın cinsel ilişkiye girdiklerine öne sürdüğü bütün iddialarını güçlü bir şekilde reddettiği de belirtildi.

2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, CBS televizyonuna verdiği röportajda, iddiaları nedeniyle "tehdit edildiğini" açıklamıştı.

60 dakika programında Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Daniels, tehdidin 2011 yılında Las Vegas'taki bir otoparkta yaşandığını söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Raj Shah, bugün düzenlediği basın toplantısı sırasında Daniels'ın dün yayınlanan röportajıyla ilgili çok sayıda soruya maruz kaldı.

Shah, "Başkan, Daniels'ın dünkü röportajı sırasında öne sürdüğü hiçbir iddianın doğru olduğuna inanmıyor" ifadesini kullandı:

"Başkan güçlü bir şekilde, açıkça ve sürekli olarak öne sürülen iddiaları reddetmekte. Öne sürdüğü iddialarla ilgili tutarsız olan bir kişi varsa o da iddia makamıdır."

Trump'ın avukatları, ABD Başkanlık seçimleri öncesi imzalanan bir gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Stormy Daniels hakkında 20 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

Shah'a bu anlaşmayla federal seçim yasalarının delinip delinmediği sorusu yöneltildi.

Shah ise Beyaz Saray'ın hiçbir şekilde bu konuyla ilgili yasaları delen bir adımının olmadığını söyleyerek bu sorunun Trump'ın kampanya ekibine yöneltilmesi gerektiğini aktardı.

Shah aynı zamanda Daniels'ın röportajda yaptığı açıklamalarıyla söz konusu anlaşmayı deldiğini vurguladı.

Daniels ise kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığını, dolayısıyla da geçersiz olduğunu söylüyor.

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan Stormy Daniels, CBS televizyonuna verdiği röportajda yanına yaklaşan kişinin kendisine "Trump'ı rahat bırak" dediğini ve sonra da yanındaki kızına dönerek, "Annesine bir şey olursa hiç iyi olmaz" dediğini iddia etmişti.

CBS'e konuşan Daniels, Trump ile yalnızca bir kez birlikte olduğunu açıkladı.