Beyaz Saray: Trump, Gülen konusunda taahhütte bulunmuş değil

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi konusunda bir taahhütte bulunmadığını söyledi.

Sanders’a günlük basın brifinginde bir gazeteci, “Başkan (Trump), Gülen’i iade etmeye niyetli olduğu yönünde herhangi bir sinyal verdi mi?” sorusunu yöneltti.

Sözcü Sanders soruyu, “Söylediği tek şey, ‘Bu konuyu inceleyeceğiz’ demek oldu. Bu aşamada ilave bir şey yok. Bu süreçte bir taahhüt verme hiçbir şekilde sözkonusu değil. Sadece inceleyeceğini söyledi” diye yanıtladı.

Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki hafta önce Arjantin’deki G-20 zirvesi sırasında görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Trump’ın Erdoğan’a Washington’un Fethullah Gülen’i iade etme konusunda çalıştığını belirttiğini kaydetmişti. Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Fethullah Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz” dediğini aktarmıştı.