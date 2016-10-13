T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray, Suudi Arabistan'a Yemen için verdiği desteği gözden geçirecek

Beyaz Saray Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın Yemen'de hangi hedeflerin vurulacağı konusunda kendilerine bilgi verilmesiğini söyledi

13 Ekim 2016 02:51

Beyaz Saray, yönetimin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e yönelik hava harekatlarına sunduğu desteği gözden geçirdiklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın brifinginde, Yemen’de bir taziye merasimine yönelik hava saldırılarının ardından ABD’nin Suudilerin liderliğindeki koalisyona verdiği desteğe ilişkin soruları yanıtladı.

ABD’nin söz konusu koalisyonla bazı istihbarat paylaşımında bulunduğunu ancak hangi hedeflerin vurulacağını kendilerinin belirlemediklerini ifade eden Earnest, “Suudiler ve ortakları bizim edindiğimiz bazı istihbaratları kullanıyor. Fakat vuracakları hedeflere dair kararları kendileri veriyor.” dedi.

 

Açık çek değil

 

Earnest, ABD’nin Suudi Arabistan ile güvenlik işbirliğinin “açık çek olmadığının” altını çizdi.

Suudi Arabistan’a sağladıkları güvenlik yardımını yeniden gözden geçirdiklerini kaydeden Earnest, taziye merasimine yönelik saldırının ABD’nin Suudi Arabistan’a askeri satışı etkileyip etkilemeyeceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

BM, Yemen'de taziye merasiminin olduğu binaya cumartesi günü yapılan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 140'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

 

Yemen'den ABD gemisine ateş açılmıştı

 

ABD'li yetkililer Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden ABD donanmasına ait USS Mason ve USS Ponce gemilerine füzeli saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, füzelerin gemilere isabet etmediğini USS Mason tarafından ise saldırıya karşılık verildiğini duyurmuştu.

ETİKETLER

Josh Earnestbeyaz sarayabdyemensuudi arabistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24