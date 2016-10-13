Beyaz Saray, Suudi Arabistan'a Yemen için verdiği desteği gözden geçirecek

Beyaz Saray, yönetimin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e yönelik hava harekatlarına sunduğu desteği gözden geçirdiklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın brifinginde, Yemen’de bir taziye merasimine yönelik hava saldırılarının ardından ABD’nin Suudilerin liderliğindeki koalisyona verdiği desteğe ilişkin soruları yanıtladı.

ABD’nin söz konusu koalisyonla bazı istihbarat paylaşımında bulunduğunu ancak hangi hedeflerin vurulacağını kendilerinin belirlemediklerini ifade eden Earnest, “Suudiler ve ortakları bizim edindiğimiz bazı istihbaratları kullanıyor. Fakat vuracakları hedeflere dair kararları kendileri veriyor.” dedi.

Açık çek değil

Earnest, ABD’nin Suudi Arabistan ile güvenlik işbirliğinin “açık çek olmadığının” altını çizdi.

Suudi Arabistan’a sağladıkları güvenlik yardımını yeniden gözden geçirdiklerini kaydeden Earnest, taziye merasimine yönelik saldırının ABD’nin Suudi Arabistan’a askeri satışı etkileyip etkilemeyeceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

BM, Yemen'de taziye merasiminin olduğu binaya cumartesi günü yapılan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 140'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'den ABD gemisine ateş açılmıştı

ABD'li yetkililer Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden ABD donanmasına ait USS Mason ve USS Ponce gemilerine füzeli saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, füzelerin gemilere isabet etmediğini USS Mason tarafından ise saldırıya karşılık verildiğini duyurmuştu.