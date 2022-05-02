Beyaz Saray Sözcüsü: Rusya, Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silahlara başvurabilir

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın bir ‘sahte bayrak’ operasyonu gerçekleştirmek amacıyla Ukrayna’da biyolojik ya da kimyasal silah kullanabileceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Twitter’dan yaptığı açıklamada Rusya’nın ABD’nin Ukrayna’da kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddialarına tepki gösterdi. Psaki, Rusya’nın ABD’yi suçlayarak kendi kimyasal ya da biyolojik silah kullanımı için zemin hazırlıyor olabileceğini söyledi.

Psaki, “Şimdi Rusya bu yalan iddialarda bulunduğu, Çin’in bu propogandayı desteklediği görülürken Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal, biyolojik silah kullanmasına karşı dikkatli olmalıyız” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin 80 ton amonyak taşıdığını iddia etmişti.