Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Cumhuriyetçi eyaletlerdeki LGBTİ+'ye yönelik baskıdan bahsederken göz yaşlarını tutamadı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, katıldığı podcast programında Cumhuriyetçi eyaletlerde LGBTİ+’ları hedef alan yasaların “zalimce" olduğunu söylerken göz yaşlarını tutamadı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Beyaz Saray’da günlük brifingler veren Basın Sözcüsü Jen Psaki, “News Not Noise” isimli podcast programına konuk oldu.

Programda Cumhuriyetçi eyaletlerde LGBTİ+’yi ötekileştiren yasalarla ilgili konuşan Psaki, göz yaşlarıyla “Bunu özellikle çocuklara yönelik sert ve zalimce bir şekilde yapıyorlar” dedi.

Psaki, “Bu konuda duygusallaşıyorum çünkü çok korkunç. Zorbalık görenler çocuklar ve tüm bu liderler onlara zarar verecek adımlar atıyor” dedi.

ABD’de son olarak Cumhuriyetçi Florida eyaletinde LGBTİ+ meselelerine ilişkin eğitimi yasaklayan “Dont say gay” yasası geçmişti.