Beyaz Saray Sözcüsü: G7 liderler zirvesi planlandığı gibi Beyaz Saray'da yapılacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemlerine karşın, G7 liderler zirvesinin planlandığı gibi "Haziran ayının sonuna doğru" Beyaz Saray'da yapılacağı açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Aynı Beyaz Saray'daki insanları koruduğumuz gibi, dünya liderlerini de koruyacağız" dedi.

Daha önce iki Beyaz Saray çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı ve bugün biri işe döndü.

Video konferans yoluyla gerçekleştirileceği açıklanmıştı

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, mart ayı sonunda yaptığı açıklamada "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin video konferans yoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da mart ayında ABD'nin yanı sıra Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G-7 ülkelerinin liderleri ile Covid-19'a ilişkin bir video konferans yapmıştı.