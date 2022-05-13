Beyaz Saray Sözcüsü, Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirdi: Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı açıklamasını değerlendirerek, "Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'yle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmayı istemesi durumunda buna destek vereceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülkenin üyeliğini desteklemeyecekleri açıklamasıyla ilgili soruya ise "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve kritik bir bölgesel ortak. Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili sorularınız için sizi Türkiye Hükümeti'ne havale ediyoruz" yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de "Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"ABD, Finlandiya ve İsveç tarafından bir NATO başvurusunu destekleyecektir"

Habertürk gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamasını nasıl değerlendirdiklerini sordu.

Bakanlığın açıklamasında "Hem Finlandiya'da hem de İsveç'te sürmekte olan siyasi süreçlere saygı duyuyoruz. NATO üyeliğine ilişkin bir karar, bu ülkeler için egemen bir karardır. Amerika Birleşik Devletleri, başvurmayı seçerlerse Finlandiya ve İsveç tarafından bir NATO başvurusunu destekleyecektir. Alacakları karara saygı duyacağız" ifadeleri kullanıldı.

"Müttefiklerin güçlü desteği var"