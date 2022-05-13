Beyaz Saray Sözcüsü, Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirdi: Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı açıklamasını değerlendirerek, "Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'yle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmayı istemesi durumunda buna destek vereceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülkenin üyeliğini desteklemeyecekleri açıklamasıyla ilgili soruya ise "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve kritik bir bölgesel ortak. Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili sorularınız için sizi Türkiye Hükümeti'ne havale ediyoruz" yanıtını verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de "Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
"ABD, Finlandiya ve İsveç tarafından bir NATO başvurusunu destekleyecektir"
Habertürk gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamasını nasıl değerlendirdiklerini sordu.
Bakanlığın açıklamasında "Hem Finlandiya'da hem de İsveç'te sürmekte olan siyasi süreçlere saygı duyuyoruz. NATO üyeliğine ilişkin bir karar, bu ülkeler için egemen bir karardır. Amerika Birleşik Devletleri, başvurmayı seçerlerse Finlandiya ve İsveç tarafından bir NATO başvurusunu destekleyecektir. Alacakları karara saygı duyacağız" ifadeleri kullanıldı.
"Müttefiklerin güçlü desteği var"
"Finlandiya veya İsveç tarafından yapılacak olası bir başvuru için müttefiklerin güçlü desteği olduğu konusunda Genel Sekreter Stoltenberg ile hemfikiriz" denilen açıklamada, iki ülkenin uzun yıllardır ABD ve NATO'yla yakın çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğu ifade edilen açıklamada, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve kritik bir bölgesel ortaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili sorularınız için sizi Türkiye Hükümeti'ne havale ediyoruz" denildi.
Aynı şekilde, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da bu konu ile ilgili, "NATO ve Türk hükümetine bu soru sorulmalı" açıklamasını yaptı.
"Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz"
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz" diyen Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı.
Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Ne olmuştu?
Cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti:
"Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."