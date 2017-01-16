T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray sözcüsü adayından Trump'a öneri: Muhabirlere 'uyuşturucu testi yaptırın'

David Martosko, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği üyelerine sağlanan ayrıcalıkların da kaldırılması çağrısında bulundu

16 Ocak 2017 21:38

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinden sonra Beyaz Saray sözcüsü adayı olan David Martosko, Beyaz Saray'da görev yapan gazetecilerin yılda 2 kez olmak üzere uyuşturucu testine tabi tutulmasını teklif ettiği ortaya çıktı.

New York Post'un haberine göre, Daily Mail Online internet sitesinde editörlük yapan Martosko, 8 Kasım'da Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Beyaz Saray'ın basın sözcüsü olmak için başvurdu.

David Martosko, bu amaçla hazırladığı gizli notlarda Trump'a çeşitli tavsiyelerde de bulundu. Martosko'nun tavsiyelerinden birinin, Beyaz Saray'a haftada birden fazla gelen gazetecilere rastgele olacak şekilde yılda 2 kez uyuşturucu testi yapılması, kabul etmeyenlerin de akredite edilmemesi olduğu bildirildi.

Beyaz Saray sözcüsü adayı Martosko, aynı zamanda Beyaz Saray Muhabirleri Derneği üyelerinin brifing salonunda istedikleri yerlere oturmalarını sağlayan haklarının da iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Trump, bu tavsiyelerde bulunan David Martosko'nun yerine Beyaz Saray Sözcüsü olarak Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin eski iletişim direktörü Sean Spicer'i seçti.

Uyuşturucu testi konusunda yorum yapmayan Spicer, güvenlik önlemleri için daha geleneksel yöntemleri tercih edeceğini belirtti.

Sean Spicer, "İstihbarat servisinin tavsiye ettiği her türlü güvenlik önlemini destekliyorum." ifadesini kullandı.

ETİKETLER

beyaz saraysözcüDavid Martoskotrump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24