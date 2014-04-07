Beyaz Saray, 'selfie'yi yasaklamaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Barack Obama ile ‘selfie’ çekip bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan beyzbol oyuncusu David Ortiz’in bir telefon üreticisi firmayla reklam anlaşması imzalamış olduğunun ortaya çıkması, Beyaz Saray’ı harekete geçirdi. Gelecekte Başkan’la ‘selfie’ çektirmeye izin verilmeyebileceğini belirten yetkililer, Beyaz Saray’da da ‘selfie’nin tamamen yasaklanabileceğinin sinyalini verdi.

CBS televizyon kanalında “Face The Nation” adlı programa katılan Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Dan Pfeiffer, Ortiz’in reklam anlaşması bulunduğunu öğrendikten sonra, oyuncunun geçen Çarşamba günü Başkan’la çekip yayınladığı ‘selfie’ ile ilgili olarak Koreli şirketi uyardıklarını açıkladı.

ABD Başkanı’nın söz konusu ‘selfie’nin reklam amaçlı çekildiğinden tamamen habersiz olduğunun altını çizen Pfeiffer, “Obama elbette çekilen fotoğrafın reklam olduğundan habersizdi. Belki de bu ‘selfie’ tüm ‘selfie’lerin sonu olabilir. Konuyu avukatlarımıza devrettik” dedi.

Başkan Obama, geçen Aralık’ta da Nelson Mandela’nın cenaze töreninde İngiltere Başbakanı David Cameron ve Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt ile bir ‘selfie’ çektirerek dikkat çekmişti.