Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci: Koronavirüs'ün ortadan kaybolmama olasılığı yüksek

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, 12 Ağustos günü, Mayıs ayından bu yana ABD'de Koronavirüs nedeniyle en fazla ölüm vakasının kayıtlara geçmesinden sonra yaptığı açıklamada, ABD'nin pandemiyle mücadele tarzından memnun olmadığını söyledi. Dr. Fauci, Perşembe günü National Geographic'in düzenlediği panelde, “Benim bulunmayı umduğum noktada olmadığımız kesin. Son derece ciddi, tarihi bir pandeminin ortasındayız” dedi. Koronavirüs'ün ortadan kaybolmama olasılığının yüksek olduğuna değinen Dr. Fauci, sağlık yetkililerinin vaka sayılarını “düşük seviyeye” çekmeye çalışabileceğini kaydetti.

VOA'nın haberine göre; Vaka sayılarının artmaya devam etmesinin kendisini kaygılandırdığını söyleyen Fauci, ABD'nin sayıları düşürme gücü olduğunu ve bunu başarabileceğine inandığını belirtti.

Dr. Fauci, bazı eyaletlerin vaka sayılarında artış gözlenirken Arizona, California ve Florida gibi eyaletlerin ilerleme kaydettiğini ve “daha az enfeksiyon ve ölüm vakası, daha az hastaneye kaldırılan hasta” olduğunu söyledi.

Koronavirüs'ün ortadan kaybolmama olasılığının yüksek olduğuna değinen Dr. Fauci, sağlık yetkililerinin vaka sayılarını “düşük seviyeye” çekmeye çalışabileceğini kaydetti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, hükümetlerin salgınla mücadelede “her şeyi” yapmaları gerektiğini; test, tecrit ve hastaların tedavisinin yanı sıra bu hastaların temas ettiği tüm kişilerin izinin sürülmesi ve karantinaya alınmalarının şart olduğunu kaydetti.