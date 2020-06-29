Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci: Koronavirüs aşısı, sürü bağışıklığı sağlayamayabilir

T24 Dış Haberler

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, bir aşı bulunsa bile sürü bağışıklığı olmayacağını, çünkü aşının tam koruma sağlamayacağını ve ülkede birçok kişinin yaptırmayacağını ifade etti.

Fauci, "yüzde 70 veya 75 koruma sağlayan bir aşıya razı olacağını" söylerken, bunun tam koruma olmadığına dikkat çekti. Fauci, şu ana kadar yapılan en başarılı aşının yüzde 98 koruma sağlayan kızamık aşısı olduğuna dikkat çekti.

Geçen ay CNN'in yaptığı bir ankette katılımcıların üçte biri bir Koronavirüs aşısı bulunsa bile bunu yaptırmayacaklarını söylemişti.

CNN'e konuk olan Fauci'ye, "Yüzde 70 ila 75 arası koruma sağlayan bir aşıyı sadece halkın üçte ikisi yaptırsa bu sürü bağışıklığı için yeterli olur mu" diye soruldu. Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü Direktörü, "Hayır, uzak bir ihtimal" yanıtını verdi.

Fauci, ABD'de "endişe verici boyutta bilim ve aşı düşmanı insan olduğunu" ifade etti ve bu insanların eğitilmesinin "biraz zaman alacağını" düşündüğünü aktardı.

ABD hükûmeti, şu anda 3 aşı çalışmasına destek veriyor.

ABD'de şu ana kadar 2 milyon 637 bin 77 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 128 bin 437 kişi hayatını kaybetti.