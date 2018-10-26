Beyaz Saray Putin'i Washington'a davet etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) – ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Beyaz Saray’a davet edildiğini duyurdu.

Bolton’un açıklaması, Temmuz ayında yapılması planlanan ancak kamuoyunun tepkisini çektiği için askıya alınan toplantıya geri dönüş sinyali olarak görüldü.

ABD Başkanı Trump, Putin ile Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir araya geldikten sonra, Putin’i Washington’a davet etmişti ancak bu davetin, Trump’ın Rusya’ya yakınlaşması olarak görülmesi üzerine ertelenmişti.

Bolton, Putin ve üst düzey güvenlik görevlileriyle Moskova’da gerçekleştirdiği toplantıdan birkaç gün sonra Gürcistan’daki bir konferansta, “Putin’i Washington’a davet ettik” dedi.

Putin’in daveti kabul edip etmediği konusunda bilgi verilmedi.

Putin’in daha önce bir ABD başkanıyla son görüşmesi 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Obama ile gerçekleşmişti.

Trump’ın daha önceki daveti, kendi partisi olan Cumhuriyetçiler tarafından, Putin’in bir düşman olduğu ve Beyaz Saray ziyaretine uygun olmadığı iddiasıyla eleştirilmişti.

Başkan Trump ise Rusya ile iyi ilişkilerin ABD’nin yararına olacağını savunuyor.

İki lider 11 Kasım tarihinde Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümünde Paris’te bir araya gelecek.