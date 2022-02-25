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Dünya

Beyaz Saray: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanacak

Avrupa Birliği ve Britanya'dan da Rusya lideri ve Dışişleri Bakanı hakkında yaptırım kararı gelmişti

25 Şubat 2022 23:42

T24 Dış Haberler

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Avrupa Birliği ve Britanya'nın ardından ABD'den de, Ukrayna'nın işgali sebebiyle Rusya lideri Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hakkında yaptırım kararı geldi. Psaki, seyahat yasağının Putin ve Lavrov'a uygulanacak yaptırımların "bir parçası" olabileceğini söyledi. 

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki, Putin ve Lavrov'un yaptırım listesine alınacağını açıkladığı basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle yakın iletişimde olduğunu belirtti. Psaki, Ukrayna'ya desteğin farklı yöntemleri üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması seçeneğinin "hâlâ masada" olduğunu söyledi. 

Psaki, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in düşmesinin "ciddi bir olasılık" olduğunu söyledi. 

 

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