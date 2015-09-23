Beyaz Saray Papa'yı bekliyor



Papa Françesko, Beyaz Saray'da Obama ile görüştükten sonra Aziz Matthew Katedrali'nde ABD'li piskoposlarla bir ayine katılacak.

Papa, 18'inci yüzyılda Kuzey Amerika'da Hrıstiyanlığı yayan İspanyol rahip Junipero Serra'yı aziz ilan edecek.

Amerikan yerlileri (Kızılderililer), Serra'yı misyonerlik faaliyetleri sırasında acımasız davranmak ve "soykırımcı bir tutum" izlemekle suçlamış, Vatikan'ın kararı protestolara neden olmuştu.

Papa Françesko'nun ABD ziyaretinin diğer duraklarını New York ve Philadelphia oluşturuyor. Papa cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Hafta sonunda ise Philadelphia'da düzenlenen "Dünya Aile Günü"ne katılacak.

Papa Françesko'nun Küba ve Kuzey Amerika gezisi, şimdiye kadar çıktığı en uzun süreli ve siyasi açıdan en önemli gezi olarak görülüyor.