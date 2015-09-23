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Dünya
Deutsche Welle

Beyaz Saray Papa'yı bekliyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Papa seçildikten sonra ilk kez ABD'yi ziyaret ediyor. Washington'da Başkan Barack Obama ve eşi tarafından karşılanan Papa, Beyaz Saray'da ağırlanacak.

23 Eylül 2015 12:50


Papa Françesko, Beyaz Saray'da Obama ile görüştükten sonra Aziz Matthew Katedrali'nde ABD'li piskoposlarla bir ayine katılacak.

Papa, 18'inci yüzyılda Kuzey Amerika'da Hrıstiyanlığı yayan İspanyol rahip Junipero Serra'yı aziz ilan edecek.

Amerikan yerlileri (Kızılderililer), Serra'yı misyonerlik faaliyetleri sırasında acımasız davranmak ve "soykırımcı bir tutum" izlemekle suçlamış, Vatikan'ın kararı protestolara neden olmuştu.

Papa Françesko'nun ABD ziyaretinin diğer duraklarını New York ve Philadelphia oluşturuyor. Papa cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Hafta sonunda ise Philadelphia'da düzenlenen "Dünya Aile Günü"ne katılacak.

Papa Françesko'nun Küba ve Kuzey Amerika gezisi, şimdiye kadar çıktığı en uzun süreli ve siyasi açıdan en önemli gezi olarak görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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